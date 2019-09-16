"До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться", - Супрун рассказала, как проходила передача дел в Минздраве новому руководству

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в интервью "Украинской правде. Життя".

"Анна Новосад в Минобразования поблагодарила тех заместителей, которые уходили. Похоже, что у них достаточно нормальный переход происходит. В Минздраве наоборот. Это было как: "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться".

Это плохо. В Минздраве готовили переходную книгу. Там пошагово есть, что делать в следующие 100 дней, 3, 5 лет. Расписаны нормативные акты. Не думайте, что все, что было, плохо и не отвергайте его", - сказала Супрун.

Говоря о том, какие установки экс-глава Минздрава давала коллективу, когда с ним прощалась, она отметила: "Мы говорили им, что может измениться руководство, другие люди придут, но это не должно влиять на их работу, потому что мы в Минздраве отвечаем за жизнь и здоровье каждого украинца. Я их поощряла и дальше профессионально работать, не писать заявления на увольнение, чтобы они не саботировали новых людей, а нашли общий язык, объясняли, почему нужно делать именно так".

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"К сожалению, у нового руководства Минздрава паранойя, что люди в министерстве против них. Но это не так. Они работают на украинский народ, не на Супрун или отдельную политическую силу", - сообщила бывшая глава ведомства.

По словам Супрун, в директораты они набирали людей долго, потому что было много требований, но теперь там "честные люди, а не коррупционеры, открытые, которые знают, как работать с другими, как быть лидерами".

Она также добавила, что ей очень не нравится новый законопроект о госслужбе, где министры смогут увольнять госслужащих когда-угодно из-за того, что те им не нравятся.

Напомним, Ульяна Супрун возглавляла Минздрав с 1 августа 2016 года по 29 августа 2019 года.