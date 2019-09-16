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16.09.19 12:20

Гончарук предложил нардепам подготовить вопросы к проекту Госбюджета-2020, - Верещук

Премьер-министр Алексей Гончарук предложил нардепам Верховной Рады подготовить вопросы к правительству относительно проекта Госбюджета-2020.

Гончарук предложил нардепам подготовить вопросы к проекту Госбюджета-2020, - Верещук

Об этом сообщила во время согласительного совета нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Призываю коллег-депутатов мобилизоваться и поработать над госбюджетом, чтобы мы могли качественно проработать все вопросы и вовремя принять главный финансовый документ страны. Для этого вношу предложение от премьер-министра, чтобы каждая из фракций и депутатских групп, составила и передала мне перечень вопросов, требующих обсуждения с премьер-министром, министрами и другими ответственными лицами из правительства. Соответственно, мы организуем встречи с представителями правительства для обсуждения вопросов. Это позволит ускорить процесс и сделает его более эффективным", - заявила Верещук.

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