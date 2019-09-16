Были пытки с угрозами сексуального надругательства. Медик присутствовал перед избиением и сразу после, - Балух

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Владимир Балух рассказал на видео, снятом во время пребывания его в заключении и показанном на первой после освобождения пресс-конференции.

"Физическое насилие началось сразу, когда я прибыл сюда. Во время приемки я был избит, их было человек 10. Со мной был еще один осужденный. Нас по одному заводили, и его тоже жестко били. Садили на шпагат, били в область почек и печени. Я находился лицом к стене в растянутом положении до невозможной боли. Не могу утверждать, кто бил, потому что это происходило сзади", - отметил освобожденный узник о колонии в Торжке.

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В городе Твери в СИЗО 1 применялось жесткое насилие 15 марта 2019 года.

"Это были пытки с угрозами сексуального надругательства (электрошокер в задний проход). Тоже были придуманные взыскания, по которым я сидел в ШИЗО. Избиения, наволочка на голову (наволочка обливается водой и бьют по ушам), избиение, электрошокер. Электрошокером я получил порядка 150 ударов. .. Говорили: "Что вы все, как зачарованные приезжаете, вроде не понимаете, куда вы попали?". У них цель – сломать, унизить.

В Твери медик присутствовал перед избиением и сразу после избиения. Он предлагал помазать побои. Но поскольку все происходило по его видению, то я отказался от медицинской помощи. Ко мне просто приходили в камеру и измеряли температуру. Из таких рук я помощь не беру.

Сразу после издевательства, после пыток холодом, я находился в прострации. У меня ужасно болели суставы, боли в области печени, постоянно болит голова", - рассказал он.

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