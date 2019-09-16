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16.09.19 12:46

В следующем году Кабмин планирует привлечь около 380 млрд грн заимствований, - Маркарова

Украинское правительство планирует в следующем году привлечь около 380 млрд грн заимствований.

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова 15 сентября в ходе брифинга после заседания правительства.

"Мы планируем около 380 млрд грн заимствований. Преимущественно надеемся, что это будут в том числе заимствования от наших официальных кредиторов", - сказала Маркарова.

По ее словам, долговые платежи в следующем году составят 438 млрд грн.

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Как сообщалось, Кабинет министров 15 сентября передал в Верховную Раду проект государственного бюджета Украины для рассмотрения его в первом чтении.

Проект построен на действующем макропрогнозе и предусматривает дефицит в сумме 90,5 млрд грн или 2,09% ВВП. В соответствии с Программой управления госдолгом на 2019 год, Министерство финансов планировало в 2019 году привлечь 345,9 млрд грн заимствований.

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