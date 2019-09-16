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16.09.19 12:52

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа"

Глава Офиса президента Андрей Богдан убежден, что некоторые нардепы от партии "Слуга народа" нездоровы в психическом плане, а потому склонны к опасению стать "ручными зверьками" Офиса президента.

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества", - Богдан о "Слуге народа"

Об этом он рассказал в интервью украинской службе ВВС, сообщает Цензор.НЕТ.

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Не существует эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует зверьком - что мы можем сделать", - сказал Богдан комментируя опасения отдельных нардепов из СН.

При этом он убежден, что в основе лежит "вопрос целей и идеологии".

"Они ссорятся, что-то не понимают, что-то требуют. Но пока они идут вместе к одной цели - мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - возможно, мы будем считать его врагом", - отметил глава ОП.

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