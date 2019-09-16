Появился текст проекта Госбюджета на 2020 год

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

В проекте Госбюджета на 2020 год на национальную безопасность и оборону предусматривается 245 791 800 000 грн или 5,4% ВВП.

Также для Государственной уголовно-исполнительной службы предусмотрены расходы в сумме 7 581 300 000 грн.

Кроме того, в проект бюджета на 2020 год предусматривается государственная поддержка угольной отрасли в объеме 2 947 500 000 гривен, энергетической отрасли в объеме 868 600 000 гривен,

Ранее заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что народные депутаты до сих пор не получили текст проекта бюджета-2020, который 15 сентября поступил в Верховную Раду.

"Мы приятно удивлены тем, что проект бюджета якобы внесен, но в то же время неприятно удивлены, что мы до сих пор не имеем текст проекта и нам только обещают, возможно, в ближайшие дни его передадут. Поэтому, для нашей фракции будет самым важным, каким образом будет идти подготовка к рассмотрению бюджета, так как ключевые параметры мы так и не увидели, когда открыли повестку дня", - заявил он.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что вскоре текст проекта бюджета появится.

"Бюджет пришел в Верховную Раду Украины и я надеюсь, что вскоре он появится на сайте, и будет роздан фракциям и депутатам", - заявил Разумков после согласительного совета.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вчера правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

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