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16.09.19 13:12

Появился текст проекта Госбюджета на 2020 год

На сайте Верховной рады появился текст проекта государственного бюджета на 2020 год.

Появился текст проекта Госбюджета на 2020 год

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады, информирует Цензор.НЕТ.

В проекте Госбюджета на 2020 год на национальную безопасность и оборону предусматривается 245 791 800 000 грн или 5,4% ВВП.

Также для Государственной уголовно-исполнительной службы предусмотрены расходы в сумме 7 581 300 000 грн.

Кроме того, в проект бюджета на 2020 год предусматривается государственная поддержка угольной отрасли в объеме 2 947 500 000 гривен, энергетической отрасли в объеме 868 600 000 гривен,

Ранее заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что народные депутаты до сих пор не получили текст проекта бюджета-2020, который 15 сентября поступил в Верховную Раду.

"Мы приятно удивлены тем, что проект бюджета якобы внесен, но в то же время неприятно удивлены, что мы до сих пор не имеем текст проекта и нам только обещают, возможно, в ближайшие дни его передадут. Поэтому, для нашей фракции будет самым важным, каким образом будет идти подготовка к рассмотрению бюджета, так как ключевые параметры мы так и не увидели, когда открыли повестку дня", - заявил он.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заверил, что вскоре текст проекта бюджета появится.

"Бюджет пришел в Верховную Раду Украины и я надеюсь, что вскоре он появится на сайте, и будет роздан фракциям и депутатам", - заявил Разумков после согласительного совета.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вчера правительство передало проект государственного бюджета на 2020 год в Верховную Раду.

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