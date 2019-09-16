Мы будем делать визиты в больницы без предупреждений, - Скалецкая

Об этом она сказала во время встречи по защите прав пациентов в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы будем планировать с нашими партнерами совместной деятельности и делать визиты в учреждения системы здравоохранения. Такие визиты надо делать не только в учреждения психиатрии, но и в другие больницы . Думаю, что мы будем это делать. Так что ждите нас по всей Украине", - отметила Скалецкая.

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На вопрос, будет ли приезжать министр без предупреждений, Скалецкая ответила: "Однозначно. Я могу просто прийти и поинтересоваться у пациентов, как их дела. Даже если после этого у меня будут вопросы к местной власти, как они выполняют свои функции ", - сказала Скалецкая.