Скорее всего, будет новый вариант Избирательного кодекса, - Разумков

Об этом Разумков сообщил на брифинге после Согласительного совета, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В любом варианте, скорее всего будет новый вариант (Избирательного кодекса. - Ред), либо доработанный прошлый. Новый вариант Избирательного кодекса, так как с одной стороны, надо сделать качественный документ, качественный закон, после которого можно будет провести нормальные выборы в Украине, но на это уйдет некоторое время. Поэтому сказать, что это будет скоро - видимо не совсем корректно", - заявил председатель Рады.

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На вопрос о том, будет ли закладываться пропорциональная система с открытыми списками, Разумков ответил, что да.

"Это было бы хорошее решение. И я думаю, что пропорциональную систему как раз и ожидают люди, если верить социологическим исследованиям", - заявил Разумков.