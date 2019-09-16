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16.09.19 13:22

ГБР расследует продажу несколькими правоохранителями данных мобильных разговоров, - Варченко

Государственное бюро расследований расследует причастность нескольких правоохранителей к получению и продаже данных мобильных разговоров граждан.

ГБР расследует продажу несколькими правоохранителями данных мобильных разговоров, - Варченко

Об этом сообщила на своей странице в сети Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает Цензор.НЕТ.

"Расследуем причастность нескольких правоохранителей к продаже телефонных разговоров и другой информации в отношении определенного круга лиц. Установлено, что правоохранители незаконно воспользовались своим служебным положением, чтобы получить от операторов мобильной связи информацию о телефонных разговорах граждан. Эти данные они продавали посредникам, а те - перепродавали заказчикам. Своими действиями правоохранители нарушили тайну телефонных разговоров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на днях следователи Центрального аппарата Госбюро вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины и под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков, во время которых получили доказательства противоправных действий правоохранителей.

В настоящее время продолжаются следственные действия, цель которых - получить дополнительные доказательства, позволяющие должным образом обосновать подозрение всем участникам противоправной схемы - и правоохранителям, и их "клиентам".

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ГБР расследует продажу несколькими правоохранителями данных мобильных разговоров, - Варченко 01

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