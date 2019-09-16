Наемники РФ на Донбассе незаконно списывают оружие и медикаменты для продажи, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

В частности, в текущем году значительное количество запасов военного имущества, ввезенного из России было незаконно списано и изъято в подразделениях, со складов и баз хранения для продажи в т.ч. материальных средств служб тыла, медицинского оборудования, лекарств и препаратов.

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"В связи с этим, на текущей неделе комиссиями Южного ВО ВС РФ будет осуществлена ​​масштабная проверка служб вооружения и тыла российских оккупационных войск. По результатам их работы предполагается принятие кадровых решений и наказания виновных лиц за небрежное использование и хранение материальных ресурсов в соответствии с российским законодательством", - сказано в сообщении.