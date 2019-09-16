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16.09.19 13:25

Наемники РФ на Донбассе незаконно списывают оружие и медикаменты для продажи, - разведка

Командование ВС РФ принимает срочные меры по прекращению в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ практики досрочного списания вооружения, военной техники и материальных средств.

разведка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщает ГУР.

В частности, в текущем году значительное количество запасов военного имущества, ввезенного из России было незаконно списано и изъято в подразделениях, со складов и баз хранения для продажи в т.ч. материальных средств служб тыла, медицинского оборудования, лекарств и препаратов.

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"В связи с этим, на текущей неделе комиссиями Южного ВО ВС РФ будет осуществлена ​​масштабная проверка служб вооружения и тыла российских оккупационных войск. По результатам их работы предполагается принятие кадровых решений и наказания виновных лиц за небрежное использование и хранение материальных ресурсов в соответствии с российским законодательством", - сказано в сообщении.

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