Зеленский назвал задачи Украины на встрече "нормандской четверки": Освобождение всех удерживаемых лиц и определение сроков разведения сил на Донбассе. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

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"Там (на встрече в "нормандском формате". - Ред.) главные шаги – решение … вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех, мы можем так называть. Второй вопрос – окончательное решение четких сроков разведения войск – Золотое, Петровское, потом четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии", - сказал он.

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Кроме того, по словам Президента Украины, предстоит решить вопрос сроков вывода российских войск до проведения местных выборов на временно оккупированной территории: "Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированной территории – мы должны понимать, что четкие сроки должны быть до выборов, выведение всех войск со временно оккупированной территории".

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Напомним, ранее глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что встреча глав государств стран "нормандской четверки" переносится из-за позиции России