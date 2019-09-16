Зеленский назвал задачи Украины на встрече "нормандской четверки": Освобождение всех удерживаемых лиц и определение сроков разведения сил на Донбассе. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.
"Там (на встрече в "нормандском формате". - Ред.) главные шаги – решение … вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех, мы можем так называть. Второй вопрос – окончательное решение четких сроков разведения войск – Золотое, Петровское, потом четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии", - сказал он.
Кроме того, по словам Президента Украины, предстоит решить вопрос сроков вывода российских войск до проведения местных выборов на временно оккупированной территории: "Если мы обсуждаем местные выборы на временно оккупированной территории – мы должны понимать, что четкие сроки должны быть до выборов, выведение всех войск со временно оккупированной территории".
Напомним, ранее глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что встреча глав государств стран "нормандской четверки" переносится из-за позиции России