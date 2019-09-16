Словакия поддерживает продление санкций против РФ до выполнения Минских соглашений и возврата Украиной контроля над своей территорией, - президент Чапутова

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова.

"Каждое разрешение конфликта должно основываться на принципах международного права, и должно учитывать суверенитет и международно признанные границы. Это касается Донбасса и Крыма, и Севастополя. Поэтому Словакия согласно позиции Европейского Союза поддерживает продление санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения, и Украина не будет иметь контроль над своей территорией", - сказала Чапутова на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в понедельник.

Президент Словакии выразила убеждение, что каждая страна имеет право на самоопределение и на выбор своего путь развития.

"Украина 5 лет назад сказала, что она хочет принадлежать к евроатлантическому пространству и признавать наши совместные ценности. Нужно с уважением относиться к этому решению", - подчеркнула Чапутова.

Напомним, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой, которая находится в Украине с официальным визитом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Санкции против РФ из-за Крыма останутся, пока будет продолжаться оккупация полуострова, - Волкер