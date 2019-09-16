Бюджет-2020 впервые за всю историю Украины позволяет не менять налоговую базу, - Верещук

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом она заявила на брифинге после заседания согласительного совета.

"Бюджет 2020 впервые за всю историю Украины позволяет не менять налоговую базу. Мы не будем вносить изменений в Налоговый кодекс Украины. Это очень важно, потому что каждый год а бюджет, который закладывал правительство, всегда меняли налоги", - заявила Верещук.

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Как сообщалось, Кабинет министров 15 сентября передал в Верховную Раду проект государственного бюджета Украины для рассмотрения его в первом чтении.

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Проект построен на действующем макропрогнозе и предусматривает дефицит в сумме 90,5 млрд грн или 2,09% ВВП. В соответствии с Программой управления госдолгом на 2019 год, Министерство финансов планировало в 2019 году привлечь 345,9 млрд грн заимствований.