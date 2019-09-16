"Газовое дело" беглого экс-нардепа Онищенко передано в Антикоррупционный суд

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию в судебном реестре, такие решения 9 сентября приняла коллегия судей Соломенского суда под председательством Сергея Агафонова.

Так, суд сначала передал в Антикоррупционный суд дело по обвинению Онищенко и менеджера Елены Павленко. Позже судьи приняли такое же решение и по делу соорганизатора "газовых схем" Валерия Постного и еще шести фигурантов: Вадима Шленчака, Елены Ченцовой, Александра Сомова, Юрия Смаглюка, Александра Сергиенко, Дмитрия Кравченко и Марьяны Гречанюк.

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Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.