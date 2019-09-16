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16.09.19 15:00

Последние заявления Киева по Донбассу говорят о необходимости тщательной подготовки саммита "нормандской четверки", - Песков

Последние заявления украинского руководства по поводу механизма урегулирования ситуации на Донбассе подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита "нормандской четверки"

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Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные заявления подчеркивают необходимость тщательной подготовки саммита, чтобы он был результативным", - сказал Песков, добавив, что в Москве знакомы с позицией Киева по вопросу урегулирования на Донбассе.

Песков сказал также, что конкретных сроков проведения саммита нет.

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По его словам, сейчас осуществляются контакты, "чтобы прояснить продуктивность саммита".

На вопрос, есть ли у Кремля "красные линии", которые могли бы воспрепятствовать саммиту, Песков сказал, что они есть "у всех подписантов Минских соглашений" и они "вытекают из этих договоренностей".

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