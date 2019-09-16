Е-пенсия: Пенсионный фонд Украины запустил приложение для смартфонов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"Пенсионный фонд Украины с сентября начинает внедрять в тестовом формате новый электронный сервис - мобильное приложение "пенсионный фонд". Отныне граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств - смартфонов и планшетов", - говорится в сообщении.

Проект "Пенсионный фонд Украины в смартфоне" разработан с целью реализации развития системы предоставления электронных услуг "е-пенсия" и обеспечивает максимально удобное и оперативное взаимодействие граждан с ПФУ.

Мобильное приложение обеспечивает доступ к: данным электронного пенсионного дела; электронному реестру листков нетрудоспособности; информации, содержащейся в электронной учетной карточке социального страхования, которая содержится в Реестре застрахованных лиц по анкетным данным, заработной плате и информации о приобретенном страховом стаже.

Также приложение позволяет просматривать состояние обработки обращений в ПФУ, а также верифицировать документы и справки, сформированные в личном электронном кабинете.

Отмечается, что в ближайшее время появятся и другие возможности: предоставление документов для назначения/перерасчета пенсий в одно касание (е-пенсия), запись на прием в отделы обслуживания, предоставление запросов на формирование электронных листков нетрудоспособности и другие.

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