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16.09.19 15:27

Проект Госбюджета изменят после того, как правительство представит свою программу, - Бородянский

Проект государственного бюджета на следующий год будет частично изменен после того, как новое правительство представит свою программу.

бюджет

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил на пресс конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"После объявления программы правительства, а вы знаете, что у правительства на это месяц, будут изменения в этот бюджет. Он будет изменен", - сказала Бородянский.

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Он отметил, что на наработку главного финансового документа страны у нового правительства было очень мало времени - всего одна неделя. Но проект бюджета подали, потому что этого требует украинское законодательство.

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