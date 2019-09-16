Обратился к премьеру Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Кличко, КГГА и подчиненных структур, - Ткаченко

Об этом он написал на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мне бы очень хотелось, чтобы разбойники, которые разворовывали деньги киевлян сели за решетку. Как народный депутат и как киевлянин я обращаюсь к премьер-министру Алексею Гончаруку с депутатским запросом и с просьбой инициировать общий аудит деятельности мэра Киева В.Кличко, Киевской городской государственной администрации и подчиненных структур. Аудит, который был запланирован еще во времена Гройсмана, но так и не был проведен", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, необходимость масштабной проверки деятельности власти Киева назрела давно. "Массовые финансовые нарушения и бюджетные злоупотребления уже неоднократно разоблачались в ходе каждой более-менее серьезной проверки", - отметил нардеп.

"Почти две сотни уголовных дел в отношении чиновников КГГА, уже во времена Кличко, так и не были доведены до финального конца. Ни одного вора - за решеткой", - подчеркнул Ткаченко.

Ткаченко выразил убеждение, что город нуждается в перезагрузке.

"Поэтому я вместе с коллегами настаиваю на немедленном принятии нового закона "О столице" и проведении досрочных выборов городского головы и Киевсовета на его основе", - подытожил он.

Напомним, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА.

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