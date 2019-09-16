Нардеп Беленюк выиграл чемпионат мира по греко-римской борьбе

В столице Казахстана Нур-Султане состоялся финал чемпионата мира по греко-римской борьбе, где победу одержал украинский спортсмен Жан Беленюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
Борец победил Виктора Лоринца со счетом 2:1.
На пути к победе в финале украинец победил представителей Беларуси Николая Стадуба, Хорватии Ивана Хуклека и Мексики Альфонсо Лейву Йепеса.
Беленюк стал двукратным чемпионом мира – дебютное "золото" ЧМ он добыл в 2015 г. в Лас-Вегасе.
28-летний Беленюк является народным депутатом от фракции "Слуга народа".