Если деполитизировать мандат еврокомиссара Миятович, она сможет защищать права людей в оккупированном Крыму, - Ягланд

Такое мнение он высказал в понедельник в Страсбурге на своей последней в должности генерального секретаря СЕ пресс-конференции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ягланд констатировал, что позиция Совета Европы и его действия должны соответствовать политике непризнания незаконной оккупации. "Мы не можем делать что-либо, что де-факто может признать незаконную аннексию. Но если вы посмотрите на наш мандат, то увидите, что мы не вовлечены в конфликт как таковой. Мы - для того, чтобы защищать людей, и действия Совета Европы на этих территориях не должны быть привнесены в конфликт как таковой. У нас должно быть право работать объективно", - заявил он.

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Генсек СЕ уверен, что это "легко сделать правильно". "У нас есть комиссар СЕ по защите прав человека (Дуня Миятович) с мандатом, который делает ее полностью независимой. У нее только одна задача. Если вы хотите отделить защиту прав человека от политической борьбы, если наша обеспокоенность - это права человека, то тогда это будет легко. Но если кто-то хочет привнести это в политическую борьбу, тогда все, что мы можем сказать, так это то, что мы не беспокоимся о людях", - аргументировал Ягланд.

Он высказался за то, чтобы "признать права европейского комиссара по защите прав человека такими, какими они есть". "Она не является частью этой политической борьбы, ее должность - комиссар по защите прав человека", - подчеркнул генсек СЕ.

При этом Ягланд отметил, что "не Совету Европы разрешать этот конфликт, а Совету безопасности ООН и ОБСЕ". "Мы тут, чтобы защищать индивидуальные права также и на Донбассе, откуда в суде (Европейский суд по правам человека. - Ред.) уже есть ряд заявлений. (…) Это то, где мы участвуем. И если нужно найти решение конфликта на Донбассе, то должна применяться Европейская конвенция (по защите прав человека). Так, как это было в Северной Ирландии. Это было условием для решения конфликта. То же самое и в отношении востока Украины", - полагает он.

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Янланд также высказал удовлетворение в связи с возвращением в СЕ российской делегации. "У меня хорошие чувства, потому что альтернативой был бы тот факт, что миллионы людей были бы за пределами системы защиты прав человека (СЕ), это было бы "черной дырой". Это немедленно бы привело к созданию новых разделительных линий в Европе, что было бы разрушительно для Европы", - аргументировал он свое мнение.

Кроме того, генсек СЕ считает, что благодаря тому факту, что Россия осталась членом этой организации, это способствовало недавнему освобождению удерживаемых лиц. "Скажем по-другому: если они не были бы членами в СЕ или если бы Россия вышла из членства или была бы исключена, это бы чрезвычайно ухудшило ситуацию. Это мое убеждение", - заявил Ягланд.

Ягланд был избран генеральным секретарем СЕ в 2009 году и переизбран на эту должность в 2014 году. Его полномочия заканчиваются в октябре 2019 года, эту должность займет представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, чьи полномочия в СЕ будут действовать до 2024 года.

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Напомним, в Европейском суде по правам человека прошли предварительные слушания по делу "Украина против России", которое касается нарушения прав человека в оккупированном Крыму. Россия пытатся доказать, что заявление Украины неприемлемо, и суд не должен его рассматривать.

Украина подала заявление против России в ЕСПЧ 13 марта 2014 года - сразу после оккупации Крыма. Украинская сторона ссылается на нарушение нескольких статей Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Заявление касается нарушения Россией в Крыму права на жизнь, справедливый суд, свободу и личную неприкосновенность, уважение частной и семейной жизни, свободы мысли и религии, свободу собраний, а также многочисленных фактов пыток населения.