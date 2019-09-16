Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Высший антикоррупционный суд, информирует Цензор.НЕТ.
Максименко вышел под залог в два миллиона гривен.
"На специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога, поступили денежные средства в объеме согласно решению суда", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 11 сентября НАБУ задержало руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения взятки. Его действия квалифицированы по ч.4 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.
12 сентября детективы НАБУ сообщили задержанному о подозрении в получении вместе с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Следствие установило, что в августе он потребовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.
Согласно информации на сайте Службы автомобильных дорог в Николаевской области, исполняющим обязанности начальника службы является Андрей Максименко.