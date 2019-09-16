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16.09.19 16:34

Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн

Начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, которого взяли под стражу до 10 ноября, выпустили под залог.

Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Высший антикоррупционный суд, информирует Цензор.НЕТ.

Максименко вышел под залог в два миллиона гривен.

"На специальный счет Высшего антикоррупционного суда для внесения залога, поступили денежные средства в объеме согласно решению суда", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 11 сентября НАБУ задержало руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области во время получения взятки. Его действия квалифицированы по ч.4 ст.368 (получение должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.

12 сентября детективы НАБУ сообщили задержанному о подозрении в получении вместе с вымогательством 300 тыс. грн и 90 тыс. долл. США неправомерной выгоды. Следствие установило, что в августе он потребовал и получил 300 тыс. грн от частной компании за содействие в перечислении ей почти 4,62 млн грн в качестве оплаты за фактически выполненный ремонт дороги Н-11 Днепр-Николаев.

Согласно информации на сайте Службы автомобильных дорог в Николаевской области, исполняющим обязанности начальника службы является Андрей Максименко.

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Арестованный за взятку глава Николаевского облавтодора вышел из СИЗО под залог в 2 млн грн 01

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