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16.09.19 16:46

Госбюджет-2020: на деятельность судебной власти предлагается выделить 17,9 млрд грн

В проекте Государственного бюджета на 2020 год на деятельность судебной власти страны предусмотрено финансирование в размере 17 млрд 902 млн.

суд,фемида,правосудие

Об этом говорится в проекте Госбюджета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год расходы на судебную власть предусмотрены в объеме 17 902 300 000 грн, в том числе по общему фонду - 13 955 900 000 грн, по специальному фонду - 3 946 400 000 грн", - говорится в пояснительной записке к проекту Госбюджета.

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Главными распорядителями средств являются: Конституционный Суд Украины, Высший совет правосудия, Верховный Суд, Высший антикоррупционный суд, Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и Государственная судебная администрация Украины.

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