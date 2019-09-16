Препараты с медицинским каннабисом должны быть доступными для украинцев, - Скалецкая

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Есть пациенты, нуждающиеся в доступе к медицинским препаратам, которые содержат в себе составляющую медицинского каннабиса и эффективны и результативны в снятии симптомов. Вопрос медицинской формы каннабиса касается больше стандартов лечения: чем результативнее, качественнее лечение, тем меньше пациент нуждается в поиске дополнительной медицинской помощи, чтобы быстрее социализироваться к своей обычной жизни. Но пациенты в Украине имеют право на доступ к препаратам, содержащим составляющие медицинского каннабиса. Мы будем делать это шаг за шагом", - сказала Скалецкая.

Напомним, ранее Скалецкая заявлала, чтоопрос легализации медицинской марихуаны требует дополнительного обсуждения.

В марте 2019 годапетиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских целях набрала необходимые 25 тысяч подписей.

15 мая комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений единогласно поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях.

20 мая Законопроект о легализации медицинского каннабиса был зарегистрирован в Раде.

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