Российские оккупанты покинут Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам, - Расмуссен

Об этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал, отвечая на вопрос Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Свобода навигации - это фундаментальный принцип международного права… И мы должны усилить нашу поддержку Украины в морских территориях в ответ на незаконные действия Российской Федерации", – сказал Расмуссен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если деполитизировать мандат еврокомиссара Миятович, она сможет защищать права людей в оккупированном Крыму, - Ягланд

Он также отметил, что оккупированный Россией Крым вернется под контроль Украины, однако на это понадобится время. По его мнению, Россия покинет оккупированный Крым так же, как Советский Союз вернул независимость балтийским странам.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Когда Минобразования прислало нам детские поделки, то словами это не передать", - украинские моряки поблагодарили за поддержку. ФОТО

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.