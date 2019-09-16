Контрразведка СБУ задержала бывшего террориста "ЛНР"

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центр СБ Украины

В сообщении отмечается: "Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что житель Луганска в 2015 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

Находясь в составе артиллерийского подразделения боевиков, он участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции. З

лоумышленник задержан при попытке попасть на подконтрольную украинской власти территорию. Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное расследование".

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