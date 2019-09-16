Лучшая наша благодарность Гонгадзе - это справедливость, когда убийца Кучма сядет на скамью подсудимых, - Подольский

Об этом написал в фейсбуке журналист и общественный деятель Алексей Подольский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Но лучшая наша благодарность - это справедливость. Когда убийца Кучма сядет на скамью подсудимых", - отмечает он.

По словам Подольского, покрывание убийцы является ответственностью президентов Украины Ющенко, Януковича и Порошенко.

"Все доказательства и свидетельства собраны, сделаны все экспертизы безупречным процессуальным способом. Но именно политическая воля президентов спрятала все эти доказательства, спрятали убийцу - Кучму за грифами государственной тайны и закрытых судебных процессов. А при Порошенко с Луценко обвинения против Кучмы спрятаны в дальние уголки архивов ГПУ", - пишет журналист.

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"Теперь эта политическая воля в руке Зеленского, который в партере корпоратива YES протягивает этой рукой микрофон Пинчуку, чтобы тот сказал ему и нам, что такое Счастье Украины", - резюмирует Подольский.