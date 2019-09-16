"112 Украина" в ближайшее время могут лишить лицензии на вещание, - телеканал

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом после заседания в суде сообщил юрист телеканала "112 Украина" Василий Сметана.

"Решение вступает в силу, конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии и будет отказано. Все зрители, которые смотрят телеканал "112 Украина" по Т2, это довольно большое покрытие, все, кто принимает на антенну сигнал, утратят такую возможность, смотреть "112 Украина", - объяснил юрист.

На телеканале ожидают, что вопрос о лишении телеканала лицензии будет рассмотрен Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания уже на ближайшем заседании.

"Это может быть в этот четверг либо в ближайший четверг, на следующей неделе, например. То есть решение суда открыло возможность Нацсовету отказать в продлении лицензии телеканалу, и в случае вынесения решения об отказе продления, лицензия прекращает свое действие в этот день", - подчеркнул Сметана.

Ранее Апелляционный административный суд Киева в июне 2017 года признал противоправным бездействие Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания относительно нерассмотрения им поданных компаниями группы "112.Украина" заявок на переоформление лицензий из-за изменения руководителей компании.

Срок действия предыдущих лицензий телеканалов группы "112.Украина" истек в сентябре 2018 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Язык вражды на NewsOne: закроют ли телеканал Медведчука? ВИДЕО