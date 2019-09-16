В Киев ограничат въезд грузовиков со стороны Борисполя с 19 сентября

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение было принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА с целью уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха в столице и разгрузить движение.

"Состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно... Особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилые массивы на левом берегу столицы. Напомним, что рост количества пожаров за последний месяц существенно повлиял на состояние воздуха в столице", - говорится в сообщении.

По сообщению Укргидрометцентра, чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность сохранится в украинской столице до 20 сентября.

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