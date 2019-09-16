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16.09.19 17:40

Убийство Джумаева наглядно показывает, чем чревата амнистия террористов, - Казанский

Убийство террориста "ДНР" Романа Джумаева демонстрирует то, к чему может привести амнистия судом наемников, убивавших украинских военных.

Убийство Джумаева наглядно показывает, чем чревата амнистия террористов, - Казанский

Об этом пишет блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Смерть Джумаева - целиком на совести прогнившей, ни на что не годной украинской судебной системы. Сидел бы сейчас в СИЗО, отбывал заслуженное наказание - и был бы жив", - считает он.

По мнению Казанского, данный случай наглядно показывает, почему принятие решения по Донбассу на условиях Кремля с амнистией террористов, которые убивали украинских солдат, заведомо провальная затея.

"В стране сотни тысяч людей с боевым опытом, которые никогда не согласятся с амнистией военных преступников и сдачей суверенитета", - резюмирует блогер.

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Убийство Джумаева наглядно показывает, чем чревата амнистия террористов, - Казанский 01

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