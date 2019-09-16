Мать Джумаева винит меня, я боюсь за свою жизнь, - волонтер Однорог, сделавшая резонансным дело бывшего наемника "ДНР"

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.

В данный момент Однорог находится в Грузии. О произошедшем она узнала от военнослужащих.

"Мама Джумаева обвиняет в убийстве именно меня. Физически не я его убила. Я сделал все для того, чтобы о нем узнала вся страна. Но сегодня мне уже страшно за мою собственную жизнь. Ранее мать Джумаева угрожала моей маме, звонила мне. Сперва предлагала деньги – якобы на помощь нашим военным. Это было просто смешно слышать. Также как и Джумаев, когда открыл свою пиццерию, вывесил сине-желтый флаг и написал "ветеранам АТО скидка 10%". А потом мне угрожали – и Джумаев, и Кирсанов (это корректировщик, которого суд также отпустил). Он еще когда был за решеткой говорил: "Жди, к тебе придут. Ты не улыбайся".

И мама Джумаева угрожала – чтобы я "оставила в покое ее ребенка". И сегодня мне сбросили видео, на котором она сидит, плаче и во всем обвиняет меня. Я считаю, что виновата она сама в том, что вырастила убийцу. Пусть она скажет это мамам морпехов, которых я провожаю – им по 21,23, 24 года", - рассказала волонтер.

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Однорог не исключила того, что будет обращаться в СБУ, так как боится за свою жизнь:

"Я теперь боюсь возвращаться, и не знаю, что мне делать. Мне и так ранее угрожали, писали даже из Донецка, - к этому я привыкла. Но произошедшее – это серьезно. Буду звонить в СБУ и думать, что мне дальше делать. Я понимаю, что ей терять нечего, и если она обвиняет меня, то следующей жертвой, в качестве мести, могу стать я".

Она напомнила, что в последние полгода активисты Мариуполя добивались того, чтобы Джумаев понес наказание за убийство украинских воинов.

"О Джумаеве я узнала полгода назад – в декабре, когда он пришел угрожать жене главы нашего районного совета. За это время я подняла его дело и сделал его резонансным. Я ездили к нему на суды, подключила все возможные СМИ. Благодаря нам о нем узнала вся Украина. И когда месяц назад его вновь освободили, то для меня это стало шоком. Потому что мы делали все возможное, чтобы он сидел за решеткой. Мы даже писали письмо президенту, в котором подчеркнули, что Конституционный суд внес дополнение о том, что боевиков нельзя освобождать под домашний арест. Но никакого ответа мы не получили. Но я об этом говорила везде, вплоть до президента. Поэтому мать Джумаева обвиняет именно меня", - добавила она, отметив, что у нее нет предположит по поводу того, кто мог убить бывшего наемника РФ.

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Напомним, в понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

13 августа Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. Одним из них был Джумаев.

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