Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
16.09.19 18:48

Мать Джумаева винит меня, я боюсь за свою жизнь, - волонтер Однорог, сделавшая резонансным дело бывшего наемника "ДНР"

Мариупольский волонтер Галина Однорог, сделавшая резонансным дело боевика "ДНР" Романа Джумаева, которого сегодня нашли убитым, опасается за свою жизнь.

джумаев

Об этом она сказала в комментарии Цензор.НЕТ.

В данный момент Однорог находится в Грузии. О произошедшем она узнала от военнослужащих.

"Мама Джумаева обвиняет в убийстве именно меня. Физически не я его убила. Я сделал все для того, чтобы о нем узнала вся страна. Но сегодня мне уже страшно за мою собственную жизнь. Ранее мать Джумаева угрожала моей маме, звонила мне. Сперва предлагала деньги – якобы на помощь нашим военным. Это было просто смешно слышать. Также как и Джумаев, когда открыл свою пиццерию, вывесил сине-желтый флаг и написал "ветеранам АТО скидка 10%". А потом мне угрожали – и Джумаев, и Кирсанов (это корректировщик, которого суд также отпустил). Он еще когда был за решеткой говорил: "Жди, к тебе придут. Ты не улыбайся".

И мама Джумаева угрожала – чтобы я "оставила в покое ее ребенка". И сегодня мне сбросили видео, на котором она сидит, плаче и во всем обвиняет меня. Я считаю, что виновата она сама в том, что вырастила убийцу. Пусть она скажет это мамам морпехов, которых я провожаю – им по 21,23, 24 года", - рассказала волонтер.

Читайте также: "Когда не работает система, работает нация", - волонтер Однорог об убийстве боевика "ДНР" Джумаева

Однорог не исключила того, что будет обращаться в СБУ, так как боится за свою жизнь:

"Я теперь боюсь возвращаться, и не знаю, что мне делать. Мне и так ранее угрожали, писали даже из Донецка, - к этому я привыкла. Но произошедшее – это серьезно. Буду звонить в СБУ и думать, что мне дальше делать. Я понимаю, что ей терять нечего, и если она обвиняет меня, то следующей жертвой, в качестве мести, могу стать я".

Она напомнила, что в последние полгода активисты Мариуполя добивались того, чтобы Джумаев понес наказание за убийство украинских воинов.

"О Джумаеве я узнала полгода назад – в декабре, когда он пришел угрожать жене главы нашего районного совета. За это время я подняла его дело и сделал его резонансным. Я ездили к нему на суды, подключила все возможные СМИ. Благодаря нам о нем узнала вся Украина. И когда месяц назад его вновь освободили, то для меня это стало шоком. Потому что мы делали все возможное, чтобы он сидел за решеткой. Мы даже писали письмо президенту, в котором подчеркнули, что Конституционный суд внес дополнение о том, что боевиков нельзя освобождать под домашний арест. Но никакого ответа мы не получили. Но я об этом говорила везде, вплоть до президента. Поэтому мать Джумаева обвиняет именно меня", - добавила она, отметив, что у нее нет предположит по поводу того, кто мог убить бывшего наемника РФ.

Читайте также: Убийство Джумаева наглядно показывает, чем чревата амнистия террористов, - Казанский

Напомним, в понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

13 августа Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. Одним из них был Джумаев.

Читайте также: Убийство боевика "ДНР" Джумаева в Мариуполе: полиция разыскивает стрелявшего

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100