Оккупанты рассматривают возможность переименовать Крым

С такой инициативой выступил так называемый "зампредседателя советов министра Крыма" Георгий Мурадов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

Идея возникла в ходе симпозиума, посвященного развитию связей оккупированного полуострова с Грецией, и нашла поддержку в рядах оккупационной администрации.

"Мне кажется очень значимой инициатива греков Крыма использовать в названии нашей республики наряду с имеющимся добавление историческое, которое звучало бы как Республика Крым - Таврида, которое применялось в отношении Тавриды на протяжении многих-многих веков", - отметил Мурадов.

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По мнению так называемого "главы национально-культурной автономии греков Крыма" Иван Шонуса, переименование позволило бы "укрепить российский статус полуострова".

В качестве аргумента в поддержку переименования полуострова оккупанты напоминают, что ряд регионов РФ применяют в своем названии историческую часть, например, республика Саха (Якутия) или Северная Осетия - Алания.

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Таврида - одно из названий Крымского полуострова в древности, оно использовалось также после его оккупация Россией в 1783 году. Во времена Российской империи существовала Таврическая губерния. 21 марта 1918 года на территории Крыма была провозглашена Советская социалистическая республика Таврида, которая просуществовала до 30 апреля того же года.