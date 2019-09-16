ГБР обязано внести в ЕРДР заявление против Портнова по созданию преступной организации для узурпации власти в Украине - Чорновол

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила народный депутат восьмого созыва Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол

"В моем заявлении речь идет о создании преступной организации для узурпации власти в Украине. И все действия, которые совершал Портнов, изложенные в заявлении, как раз и были подчинены тому, чтобы как можно больше людей поставить на высшие должности и таким образом перехватить власть в стране", - отметила Татьяна Черновол.

"Сейчас все эти сведения суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований и ГБР должно их расследовать", - подчеркнула она.

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По ее словам, в ее заявлении говорится об уголовном правонарушении, совершенном Андреем Портновым, известным чиновником Януковича, который в настоящее время является "действующим лицом нынешней власти, и, по сути, формирует нынешнюю власть, о чем как раз и говорится в моем заявлении об уголовном правонарушении".

Она подчеркнула: "Политика - это вещь ответственная, государственные должности - это вещь ответственная, а наличие в стране некоего "смотрящего", который управляет всеми процессами - это и ненормально, и уголовно и преступно".

Татьяна Чорновол сообщила, что нею было установлено, что во время избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского его фонд массово официально наполняли люди, которые являются подчиненными Портнова.

"Хотя это нарушение закона, потому что наполнение фонда - это добровольные взносы. То есть каждый человек должен самостоятельно принимать решения, она поддерживает того или иного кандидата в президенты, как и кандидата в депутаты, каким своими денежными вливаниями. Целый перечень людей, которых Портнов просто обязал вносить немалые суммы в предвыборный фонд Зеленского ", - рассказала она.

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По словам экс-депутата, также все были свидетелями, что во время предвыборной кампании и уже после выборов, и перед парламентскими выборами суды в Украине принимали очень много решений в интересах Зеленского. "И только ленивый не комментировал, что это произошло благодаря тому, что Зеленский открыл дорогу Портнову, который приехал в Украину. С него были сняты любые обвинения и он совершал давление на суды, - отметила она.

Татьяна Чорновол также отметила, что ее слова подтверждаются и тем, что на пресс-конференции руководитель НАБУ Артем Сытник и работник Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщили, что записи из кабинета одного из председателей суда господина Вовка, в которых как раз и шла речь о коррумпированию судов господином Портновым .

"То есть были сделаны такие услуги для господина Зеленского и благодаря этим услугам, как благодарность за эти услуги, сложилась такая ситуация, которую мы все можем наблюдать, когда целый перечень должностных лиц сейчас назначается через лоббирование Портнова", - отметила экс-депутат.

Она, в частности назвала среди таких назначений - руководителя Офиса Президента Андрея Богдана, заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова, связанных с Портновым. По ее словам, та же ситуация и с назначениями в Генеральной прокуратуре - Портнов лоббировал назначение Руслана Рябошапки на должность Генерального прокурора и Виталия Каська на должность заместителя Генпрокурора. Также Татьяна Черновол завесила, что и назначение господина Александра Данилюка на должность секретаря СНБО лоббировал Портнов.