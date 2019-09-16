Я вижу большие перемены, - руководитель Луганской команды СММ ОБСЕ Туононен о разведении сил

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Господин Туононен начал свой визит на мирной территории, а впоследствии перешел через мост на временно-оккупированную территорию в направлении Луганска", - сказано в сообщении.

Он оценил обстановку в районе разведения сил и средств.

"Юкка Туононен рассказал, что видит большие перемены. Также отметил, что и в дальнейшем совместно с представителями СММ ОБСЕ будет прилагать усилия для сопровождения и налаживания мирной жизни в регионе", - добавили в пресс-службе штаба ООС.

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