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16.09.19 21:20

В посольстве США похвалили усилия полиции по защите свобод участников Марша равенства в Харькове

В посольстве США в Украине выражают сожаление в связи с насилием, имевшем место в ходе Марша равенства, прошедшего в Харькове в воскресенье, но отмечают усилия правоохранителей по защите свобод участников мероприятия.

Об этом говорится в сообщении посольства США, передает Цензор.НЕТ.

"Все люди заслуживают равноправного и уважительного отношения к себе. Нас огорчает насилие во время мероприятия, но мы ценим усилия правоохранителей для защиты основных свобод участников прайда", - говорится в сообщении.

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В посольстве США похвалили усилия полиции по защите свобод участников Марша равенства в Харькове 01

Напомним, в Харькове 15 сентября впервые состоялся Марш равенства в рамках "ХарьковПрайд". Параллельно проходила акция в поддержку традиционных ценностей. После завершения Марша равенства праворадикалы начали ловить и избивать его участников. В результате в Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек.

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