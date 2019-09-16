В посольстве США похвалили усилия полиции по защите свобод участников Марша равенства в Харькове

Об этом говорится в сообщении посольства США, передает Цензор.НЕТ.

"Все люди заслуживают равноправного и уважительного отношения к себе. Нас огорчает насилие во время мероприятия, но мы ценим усилия правоохранителей для защиты основных свобод участников прайда", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Харькове 15 сентября впервые состоялся Марш равенства в рамках "ХарьковПрайд". Параллельно проходила акция в поддержку традиционных ценностей. После завершения Марша равенства праворадикалы начали ловить и избивать его участников. В результате в Шевченковский отдел полиции доставили 17 человек.

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