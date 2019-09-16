Ситуацию в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса рассмотрят на Генассамблее ООН

Об этом сообщил в Facebook представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная Ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии. За - 65, против - 17", - написал он.

Новая, 74-я сессия, начнет работу завтра, 17 сентября, добавил Николенко.

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - подчеркнул дипломат.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН, - Пристайко