НАПК откроет декларации военных прокуроров, когда получит постановление ГПУ и проведет заседание

Об этом заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

По его словам, доступ к декларациям военных прокуроров был закрыт в 2017 году по просьбе тогдашнего Главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

"На постановлении есть гриф ограничения доступа, поэтому ее детали я не могу разглашать", - сообщил Мангул.

"Решение принималось на заседании НАПК большинством голосов. Для его отмены Национальное агентство должно получить соответствующее постановление нынешнего Главного военного прокурора Виктора Чумака и рассмотреть его на заседании Агентства", - заявил Александр Мангул.

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Ранее в пятницу, 16 сентября заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак отменил постановление о применении мер специальной безопасности от 31 марта 2017 года, согласно которому была обеспечена конфиденциальность данных ряда должностных лиц военной прокуратуры.