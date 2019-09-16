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16.09.19 21:59

Состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины

16 сентября состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины. В состав Совета вошли 15 членов: шесть представителей медиа, шестеро представителей медийных общественных организаций, а также по одному представителю от Офиса президента Украины, Национального союза журналистов Украины, Независимого медиа-профсоюза Украины.

Состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Детектор медиа. 

Членами Совета избрали следующих медийщиков:

Наталья Влащенко;
Наталья Гуменюк;
Павел Елизаров;
Вадим Миський
Михаил Ткач;
Даниил Яневский;
Александр Бурмагин;
Диана Дуцик;
Татьяна Лебедева;
Светлана Остапа

Татьяна Попова;
Тарас Шевченко;
Сергей Томиленко
Сергей Штурхецкий
Максим Кречетов 

Членов Совета выбирали участники учредительного собрания путем рейтингового голосования. Каждый участник мог проголосовать за одну кандидатуру от медиа и одну кандидатуру от медийной ОО. Представители НСЖУ, НМПУ и ОПГ вошли в Совет автоматически.

Для участия в учредительном собрании было зарегистрировано 33 представителя СМИ и 11 представителей медийных ГО. Не все они пришли на само собрание, но голосовать можно было за каждого из них. В частности, не присутствовали Михаил Ткач и Даниил Яневский, которые по результатам рейтингового голосования были избраны в состав Совета.

Как передает "Укринформ" сотрудник информационного Департамента ОПУ Максим Кречетов проинформировал, что временный Общественный совет будет формировать положения, фактический функционал Общественного совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов. А каждый член временного Общественного совета будет отвечать за определенное направление и готовить разработку положения по этому Совету по конкретной проблематике. Предложения к составленному проекту смогут подавать все присутствующие. Кречетов предположил, что, возможно, пришло время переосмыслить значение терминов свобода слова, журналистская ответственность и соблюдение стандартов.

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