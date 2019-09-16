Украина просит Чехию прореагировать на визиты ее граждан на территорию оккупированного Крыма, - посольство

Об сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства.

"Посольство Украины в Чешской Республике обратило внимание на сообщения некоторых "средств массовой информации" в оккупированном Россией Крыму о незаконном посещении отдельными гражданами Чехии оккупированного полуострова... Ожидаем, что действия указанных лиц получат осуждение со стороны компетентных чешских органов и чешской общественности", - говорится в заявлении.

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Отмечается также, что большинство участников этой группы уже не впервые нарушают украинское законодательство относительно посещения оккупированной территории Автономной Республики Крым.

"Особое беспокойство вызывают сообщения о том, что участники группы якобы обсудили с представителями российской оккупационной власти вопрос о "налаживании поездок туристических групп" из Чехии в оккупированный Крым, что было бы прямым нарушением режима санкций ЕС", - подчеркивают в посольстве.

Дипломаты призывают компетентные органы Чешской Республики проверить эту информацию и, в случае ее подтверждения, принять соответствующие меры к лицам, которые призывают к нарушению санкций или уже их нарушают.

По имеющейся информации, в составе группы нарушителей украинского законодательства были и руководители так называемого "Всемирного совета подкарпатских русинов", с которыми недавно встретился президент Чешской Республики.

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"К сожалению, это является еще одним подтверждением того, что эта организация действует в русле и, очевидно, под руководством Кремля, с целью дестабилизации ситуации в Украине", - сообщают в заявлении.

Напомним, чешские СМИ сообщили, что президент Чехии Милош Земан принял делегацию из семи человек, которые, по их словам, "представляют интересы русинов, которые добиваются автономии в составе Украины".

МИД Украины вызвал посла Чехии для объяснений по поводу встречи президента Чехии Милоша Земана с представителями "Всемирного совета подкарпатских русинов".