Кабмин выделит 2,2 млрд гривен на проведение местных выборов в 2020 году

Об этом говорится в законопроекте о государственном бюджете на 2020 год №2000, зарегистрированном в парламенте 15 сентября, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

Аппарату ЦИКа предлагается предусмотреть 874,4 млн гривен в 2020 году, из которых 467,3 млн – на возмещение прошедшим в парламент партиям расходов на предвыборную агитацию на внеочередных выборах Рады.

Кроме того, субвенция из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых и городских глав предусмотрена на уровне 2 млрд 155 млн гривен.

Госбюджет-2019 предусматривает 5,1 млрд гривен для ЦИКа, в том числе 2,4 млрд гривен на проведение президентских выборов и 2 млрд гривен – парламентских.

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