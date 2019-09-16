Путин предложил Саудовской Аравии "принять мудрое государственное решение" и закупить российские ЗРК С-300 или С-400

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы, президент России посоветовал Эр-Рияду принять мудрое государственное решение, как это сделали руководители Ирана, закупив российские С-300, или Турции, купившей новейшие комплексы ПВО С-400.

Напомним, утром 14 сентября на объектах одной из крупнейших в мире нефтяных компаний Saudi Aramco в городах Абкаик и Хурайс произошел взрыв, после которого начался пожар. Саудовская Аравия назвала причиной взрывов атаки беспилотников.

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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападениях дронов на саудовский нефтеперерабатывающий завод и другие объекты компании Saudi Aramco.

МИД заявил, что в Украине решительно осуждают совершения этих терактов, которые ставят под угрозу жизнь мирных жителей Саудовской Аравии, экологическую безопасность региона и стабильность мирового рынка энергоресурсов.