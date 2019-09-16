Богдан "раз пять" звонил главе администрации Путина, но его не соединили

Об этом Богдан рассказал в интервью BBC News Україна, информирует Цензор.НЕТ.

"Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока что не имеет полномочий со мной говорить", – сказал Богдан.

Он добавил, что с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по телефону не говорил.

"Я по дипломатическим правилам должен контактировать только со своим визави в этой стране", – сказал глава ОПУ.

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На вопрос о контактах президентов Украины и РФ Богдан ответил: "Насколько мне известно, было три телефонных разговора, суть и интонация которых дают мне надежду на завершение военного конфликта".