Полиция и СБУ предупреждали, что Джумаева нельзя отпускать под домашний арест, - Аброськин

Об этом написал на своей странице в Facebook бывший заместитель министра иностранных дел Вячеслав Аброськин, информирует Цензор.НЕТ.

"Убивать можно только на войне врагов с оружием, а убить пусть и негодяя, но в мирном городе - это произвол. Ни один человек в стране не имеет права решать, кому жить, а кому нет. Что же касается судей, те, кто принимал решение о его освобождении из-под стражи ... пусть это остается на их совести. Мы, полиция и СБУ, именно о вероятности такого развития ситуации предупреждали", - написал Аброськин.

"Мы живем не в джунглях и не каменном веке. Должно быть верховенство права и закона", - добавил он.

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Напомним, в понедельник, 16 сентября, в Мариуполе Донецкой области найден мертвым один из наемников РФ, которого 9 сентября суд отпустил под домашний арест.

Роман Джумаев воевал на стороне наемников РФ в бандформировании "Пятнашка" осенью 2014 года под донецким аэропортом и зимой 2015 в Дебальцево, сообщает ИА "Вчасно".

После этого мариуполец Джумаев сбежал в Беларусь, где раздавал местным журналистам хвастливые интервью, в которых рассказывал о своих "подвигах", а когда в Беларуси стали поднимать вопрос о депортации наемника РФ, вынужден был вернуться в Украину.

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Джумаев был задержан 18 сентября 2017 года в Марьинском районе, когда попытался пересечь линию соприкосновения со стороны ОРДЛО

4 января 2018 года уголовное производство по обвинению Джумаева было передано в Марьинский районный суд Донецкой области, а уже 3 мая 2018 года этот суд отпустил наемника РФ под домашний арест.

Повторно наемник РФ был задержан уже в декабре прошлого года - за нападение на полицейского. Только после этого наемнику РФ вновь определили меру пресечения в виде содержания под стражей.

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13 августа Мариупольский суд отпустил под домашний арест двоих наемников "ДНР", которые принимали участие в штурме донецкого аэропорта и обстрелах Марьинки. Одним из них был Джумаев.