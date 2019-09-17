Офис Президента хочет ввести национальную пресс-карту и не пускать журналистов без нее на мероприятия, - журналист Щербина

Об идее введения национальной пресс-карты рассказала в своем Facebook главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина, информирует Цензор.НЕТ. Он 16 сентября побывал в Офисе Президента на учредительном собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов.

"Этот документ, как я понял обсуждавших, призван давать статус журналиста, а за проступки такого статуса можно лишить. Легко предположить, что по принципу наличия национальной пресс-карты будет даваться аккредитация в парламент, на события с участием президента и т.д.", - сообщил Щербина.

Введение такого документа чревато негативными последствиями, считает журналист.

"Я категорически против такой инициативы, которая неизбежно приведет к появлению "святой инквизиции". Либо в государственном обличии, либо в виде какой-нибудь профильной "комсомольской" организации, либо их микса. К которым потом нужно будет ходить на поклон за званием дома высокой культуры быта. Фактически, это механизм регулирования профессии, который кто-то неизбежно оседлает", - написал Щербина.

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Он добавил, что на собрании звучали апелляции к опыту Турции, где такая карта существует.

"Очень хочется спросить об опыте Саудовской Аравии. Там, как мы знаем, тоже много чего есть", - подытожил журналист.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 16 сентября в Офисе Президента состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины. В состав Совета вошли 15 членов: шесть представителей медиа, шестеро представителей медийных общественных организаций, а также по одному представителю от Офиса президента Украины, Национального союза журналистов Украины, Независимого медиа-профсоюза Украины.

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