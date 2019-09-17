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17.09.19 00:32

Выборы мэра Киева и членов Киевсовета "Слуга народа" предлагает назначит на 8 декабря

Депутаты от политической партии "Слуга народа" предлагают провести 8 декабря внеочередные выборы мэра Киева и членов Киевсовета.

украина,киев

Это предусмотрено заключительными и переходными положениями законопроекта № 2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который 13 сентября зарегистрировала в парламенте группа народных депутатов от "Слуги народа". Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, данный законопроект предлагает законодательно закрепить функционирование районных советов в Киеве, сократить максимальное количество депутатов местных советов до 84 человек и уполномочить главу Киевской городской администрации опротестовывать акты местного самоуправления столицы.

Проект закона 13 сентября зарегистрировала в Верховной Раде группа нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Его текст был обнародован в понедельник, 16 сентября.

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