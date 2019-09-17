Украинка зашла на сайт и выиграла миллион долларов. Спустя год история повторилась

Как оказалось, по результатам того счастливого для Наталии тиража 26 сентября 2017 г., никому не удалось сорвать джекпот, зато сразу двое выиграли по $1 миллиону!





На днях стало известно, что Наталия снова выиграла в лотерею на сайте TheLotter. На сей раз выигрыш составил 5,000 долларов. Удачливая девушка уже в процессе получения выигрыша, подробности невероятного везения вскоре будут опубликованы на сайте.

Победа = Удача + Целеустремленность!

Три крупнейшие лотереи мира предлагают украинцам огромные джекпоты сегодня вечером

В мире лотерей наступила горячая пора. Крупнейшие лотереи мира наперебой предлагают грандиозные призы.

Лотерея Европы EuroMillions (ЕвроМиллионы) разыграет сегодня вечером 173 миллионов евро. Лотерея США Мега Миллионс разыгрывает сегодня 192 миллиона долларов США. И абсолютный рекорд: знаменитая австралийская лотерея Powerball Австралия предлагает рекордный джекпот в 150 миллионов австралийских долларов. До розыгрыша последней остался всего один день.

Международный лотерейный сервис TheLotter.com предлагает жителям Украины и других европейских стран официально принять участие в тиражах крупнейших зарубежных лотерей и попытаться сорвать огромные джекпоты или заманчивые второстепенные призы.

Как украинцы могут участвовать в тиражах крупнейших мировых лотерей?

Граждане Украины могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов, Мега Миллионов и Powerball Австралии наравне с резидентами стран-участниц.

Шаг 1: Создайте аккаунт на сайте Thelotter.com

Шаг 2: Выберите участие в понравившейся лотерее и заполните лотерейные билеты в соответствии с вашими пожеланиями. Вы можете выбрать ваши любимые номера, или воспользоваться услугой "Автовыбор" на сайте.

Шаг 3: Получите скан фактического билета, приобретенного от вашего имени в ваш личный аккаунт на сайте и ждите результатов тиража. В случае выигрыша, TheLotter.com незамедлительно уведомит вас об этом!

Приобрести лотерейные билеты онлайн можно прямо сейчас, из любой точки мира.

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