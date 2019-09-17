В стране, где каждые 4 дня бьют журналистов, нужно начинать не с регулирования, а с защиты свободы слова, - Решетилова

Об этом написала на своей странице в Facebook координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, информирует Цензор.НЕТ.

"Немного символично, что собрание совета по вопросам свободы слова при президенте Украины состоялись в годовщину убийства Георгия Гонгадзе", - считает она.

Решетилова вспоминает, что подобные советы функционировали и при Януковиче, и при Порошенко. "Где была и рада, когда журналистов атаковало в том числе и окружение Пороха? Делали они какие-то заявления или попытки повлиять на ситуацию?Меня, когда происходили атаки, не единственные вступили Институт Массовой Информации (ИМИ), руководительницу которого Oksana Romaniuk то на сегодняшнее заседание не зарегистрировали", - написала она.

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Представители Офиса Президента предложили журналистам обсудить рыночные условия ведения медиа-бизнеса, определение понятия "манипуляция", внутренние уставы редакций для наказания журналистов, нарушивших профессиональные стандарты, и введение национальной пресс-карты.

"Я-то уж спинным мозгом почувствовала это желание (возможно, подсознательное) представителей ОП вмешиваться, регулировать и влиять. Очень хочу ошибиться", - отмечает Решетилова.

"В стране, где каждые четыре дня бьют журналистов, где нерасследованной убийства десятков представителей СМИ, где происходят информационные атаки на журналистов, начинать надо, очевидно, не из регуляторных механизмов, а по защите свободы слова", - считает она.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в понедельник, 16 сентября в Офисе Президента состоялось учредительное собрание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины. В состав Совета вошли 15 членов: шесть представителей медиа, шестеро представителей медийных общественных организаций, а также по одному представителю от Офиса президента Украины, Национального союза журналистов Украины, Независимого медиа-профсоюза Украины.