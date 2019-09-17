Сегодня в районе проведения ОС погиб один украинский воин, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Сегодня, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимо с жизнью", - сказано в сообщении.

Как отметили в штабе, с целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа представителей военной службы правопорядка ВС Украины и военной части.

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"Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - добавили в пресс-центре ОС.