Враг за сутки 23 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 14 обстрелов позиций Объединенных сил:
- вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Павлополя - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из станкового противотанкового гранатомета;
- неподалеку от Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Опытного, Невельского, Николаевки, Марьинки, Красногоровка, дважды неподалеку от Новотроицкого - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
- дважды неподалеку от Луганского - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем;
- вблизи Новотошковского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- трижды неподалеку от Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов;
- вблизи Новгородского - из стрелкового оружия;
- дважды неподалеку от Крымского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения", - сказано в сообщении.
По данным штаба, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня:
- в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотроицкого из автоматического гранатомета.
- в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил неподалеку от Зализного из ручного противотанкового гранатомета.
"С начала суток при выполнении боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб", - сообщили в пресс-центре ОС.