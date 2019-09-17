Я еще не имел возможности поговорить с Лавровым, - Пристайко

Об этом Пристайко сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я действительно не имел возможности поговорить с господином Лавровым", - сказал Пристайко.
Отдельно он сказал, что не планировалась встреча глав МИД перед встречей лидеров стран "нормандского формата" (Украины, Германии, Франции и России).
При этом Пристайко отметил, что если лидеры "нормандской четверки" во время ожидаемой встречи договорятся о необходимости выработки определенного документа для подписания, тогда придется "садиться и вырабатывать этот документ".
"Если лидеры придут к тому моменту, что надо, чтобы кто-то произвел этот документ и предварительно согласовал, чтобы они снова не сидели 16 часов и не придумывали сами, то тогда наверняка состоится (встреча) или на уровне советников... или на уровне министров", - сказал Пристайко.