Более 38 га лесной подстилки и травяного настила выгорело на Полтавщине, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"16 сентября в 16 час. вблизи с. Руденковка Новосанжарского района возникло возгорание лесной подстилки, травяного настила и тростника. В 19:20 пожар был локализован. Площадь, пройденная огнем, составляет 18,2 га лесной подстилки и 20 га травяного настила и тростника.

По состоянию на 7:00 17 сентября наблюдается тление отдельных ячеек.

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К тушению возгорания были привлечены 36 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС 26 человек личного состава и 9 единиц техники ГСЧС. Авиацией ГСЧС осуществлено 2 сброса (16 тонн воды).